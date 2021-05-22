Какие изменения вступают в силу в Кишиневе: полный текст решения властей

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Муниципальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева смягчила ограничения в столице – "красный код" эпидемиологической опасности перешел в "оранжевый".

Комиссия общественного здоровья постановила, что "с учетом заболеваемости COVID-19 в муниципии Кишинев устанавливается "оранжевый код" с сохранением мер общественного здравоохранения согласно плану подготовки и ответных мер на инфекцию коронавируса нового типа (версия 2) в соответствии с эпидемиологическим кодом в административно-территориальной единицы (утвержденному постановлением №30 Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 11 сентября 2020 года)".

Минздрав Молдовы: решено полностью запустить третий этап вакцинации от COVID>>>

"Ношение защитных масок во всех открытых и закрытых публичных местах на территории муниципия Кишинев, в том числе на улице и в общественном транспорте, остается обязательным. Маска должна закрывать рот и нос", – сказано в документе.

Разрешен доступ во все первичные учреждения медицинской помощи для прививки "от коронавируса нового типа вне зависимости от места прописки всех граждан в возрасте от 18 лет из муниципия Кишинев и Республики Молдова".

"Вакцинация от COVID-19 спасает жизни, защищает от тяжелых и критических форм коронавируса. Это акт гражданской ответственности в борьбе с пандемией и возвращению к нормальной жизни. Вакцинация бесплатна", – уточняется в постановлении.

Можно ли привиться от COVID онкобольным, диабетикам и гипертоникам>>>

Доступ зрителей на трибуны на спортивные мероприятия и состязания разрешается при условии заполняемости спортивных залов и открытых спортплощадок не более, чем на 50%. При этом нужно строго соблюдать меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, необходимо:

информировать тренеров, спортсменов, персонал и получателей образовательных услуг о рекомендациях специализированных центральных властей о санитарно-эпидемиологических нормах, применяемых для снижения распространения COVID-19;

проветривать все помещения, включая кабинеты сотрудников, раздевалки;

проводить дезинфекцию раздевалок, спортивного инвентаря и дидактических материалов, используемых в ходе подготовки или тренировок после каждого их завершения;

обеспечивать персонал перчатками, масками и дезинфектантами;

размещать на входе в спортивное учреждение или учебный центр дозаторы с дезинфектантами для обработки рук. Люди обязаны дезинфицировать руки;

размещать на входе в спортивное учреждение или учебный центр информационные сообщения о мерах гигиены, максимальном числе посетителей, которые могут одновременно находиться в зале, обязанности соблюдения физической дистанции в один метр;

установить четкие протоколы уборки и дезинфекции как используемых зон и мест, так и дидактических материалов и инвентаря, оборудования и площадей после каждой тренировки и учебного процесса;

установить и строго соблюдать график тренировок и учебных мероприятий. Разрешается их одновременное проведение лишь если нет нескольких тренировочных площадок или помещений;

разрешается доступ на территорию учреждения в зависимости от вместимости спортивного центра/площадки, чтобы избежать столпотворения, на основе предварительной записи, рассчитанной так, чтобы между группами пользователей было достаточно времени на дезинфекцию помещений и поверхностей.

"В зависимости от динамики и тенденций эпидемиологической ситуации меры в сфере здравоохранения могут быть пересмотрены. Несоблюдение мер, обозначенных в данном постановлении, представляет опасность для общественного здоровья и послужит основанием для привлечения к гражданской или уголовной ответственности виновных лиц. Данное постановление вступает в силу с момента издания и публикуется на официальной странице примэрии муниципия Кишинев", – сказано в документе.

Коронавирусный топ: какие страны Молдова обогнала по заболеваемости COVID>>>

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. С 19 мая в Молдове полностью стартовал третий этап, когда вакцинируют все категории населения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova