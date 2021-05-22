Еще одно фортепиано передано Национальной филармонии: кто его подарил

Второе фортепиано передано Национальной филармонии имени С. Лункевича после того, как музыкальные инструменты концертного зала сгорели в пожаре осенью прошлого года.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Фортепиано марки "Петроф" передано Национальной филармонии имени С. Лункевича. Музыкальный инструмент представлен публике в рамках концерта, который состоялся накануне. "Голос" фортепиано поддержали известные артисты филармонии - академическая хоровая капелла "Дойна", симфонический оркестр Национальной филармонии, а также маэстро Евгений Дога. Были исполнены фрагменты классических произведений.

Исполняющая обязанности министра образования, культуры и исследований Лилия Поголша поблагодарила тех, кто подарил филармонии фортепиано, а также всех тех, кто с осени 2020 года оказывает поддержку в восстановлении причиненного учреждению значительного ущерба.

Фортепиано подарено предприятием Premier Energy Moldova и группой Emma Capital при поддержке посольства Чехии в Молдове.

Пожар в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича стал самым масштабным в Молдове в 2020 году. Легендарная концертная площадка и сцена филармонии знала таких корифеев музыкального искусства, как Шаляпин, Рихтер, Шостакович, Ростропович. Списка имен знаменитых артистов хватит на энциклопедию. Трагедия случилась, когда филармония начала свой юбилейный, 80-й сезон.

Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитура. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров. Здание не подлежит реконструкции, возможно лишь его восстановление. Но власти заверили: культурный центр как всеобщее историческое наследие и достояние будет воссоздан на том же месте.

Три коллектива филармонии разместились во Дворце Республики (бывший "Зал Дружбы"). Это симфонический и фольклорный оркестр, а также хоровая капелла "Дойна". Ансамбль "Кончертино" репетирует в здании Управления культуры муниципия Кишинев.

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