Работа детских лагерей отдыха в 2021 году: что надо знать родителям

Детские летние лагеря отдыха будут работать в Кишиневе, но только в дневном формате. Читайте в материале Sputnik, что нужно знать родителям, которые хотят записать ребенка на такой отдых.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Летом 2021 года школьники в возрасте 7-16 лет смогут отдохнуть в детских лагерях Кишинева. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik заявила вице-примар столицы Анжела Кутасевич.

"Министерства здравоохранения и образования разрешили организовать работу лагерей в дневном формате в учебных заведениях продолжительностью 7-8 часов. В этом смысле 12 учреждений представили соглашение на осуществление подобной деятельности. Будут лагеря спортивного, профессиональные, художественного, тематического и другого. В зависимости от профиля, некоторые лагеря будут работать по укороченному четырехчасовому графику", – отметила собеседница.

При этом, как отметила Кутасевич, летние лагеря с дневным пребыванием будут работать с учетом динамики пандемии COVID-19, чтобы избежать появления вспышек инфекции.

"Будут установлены правила для минимизации рисков: утренний "фильтр", постоянный присмотр за детьми, беседы с родителями. В группы планируется набирать до 15 детей и они не будут пересекаться на общих занятиях с другими. Правило ношения защитных масок в общественных местах остаются действительными как для детей, так и для преподавателей", – подчеркнула вице-примар.

Она уточнила, что для посещения летних лагерей не потребуется тест на COVID-19, но медицинская справка, подтверждающая, что ребенок может посещать групповые мероприятия, будет обязательной.

Напомним, что летом прошлого года дети не могли отправиться в летние лагеря отдыха из-за ограничений, введенных властями в условиях эпидемической ситуации.

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