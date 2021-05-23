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Молдавская певица Наталья Гордиенко

Как Наталья Гордиенко выступила в финале Евровидения-2021

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Молдова
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Яркое выступление молдавской певицы в финале Евровидения-2021: Наталья Гордиенко зажгла в Роттердаме.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Молдавская исполнительница Наталья Гордиенко выступила в финале международного песенного конкурса Евровидение-2021 и заняла 13 место, набрав 115 баллов.

Жюри в разных странах поставили молдавской исполнительнице следующие оценки:

  • Сан-Марино - 5;
  • Азербайджан - 8;
  • Греция - 10;
  • Болгария - 12;
  • Румыния - 6;
  • Россия - 12.

Таким образом, Наталья Гордиенко получила 53 балла от жюри и 62 балла в результате зрительского голосования.

Наталья Гордиенко
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
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Готовила певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины.

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Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье. В 2020 году Гордиенко победила в финале национального отбора с песней Prison, однако международный конкурс отменили из-за пандемии COVID-19.

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