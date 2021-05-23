Инцидент во время номера Натальи Гордиенко на Евровидении: певица не растерялась

Молдавская певица, несмотря на инцидент во время своего выступления в финале международного песенного конкурса, снова вывела рекордно долгую ноту "Евровидения" – на 17 секунд.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Выступление молдавской певицы Натальи Гордиенко в финале международного песенного конкурса Евровидение-2021 поразило публику – не только самой длинной нотой, исполненной в рамках этого музыкального состязания, но и уровнем профессионализма. Дело в том, что во время номера певица уронила микрофон. Но все закончилось хорошо – ситуацию спас танцор, а певица, не смутившись, продолжила выступление. Более того, после этого инцидента Наталья Гордиенко повторила свое же вокальное достижение, которое она продемонстрировала в рамках полуфинала, – вывела рекордно долгую ноту "Евровидения" – на 17 секунд.

Пользователи социальных сетей поддержали молдавскую певицу, отметив, ее высокий профессионализм.

"Микрофон уронила, но молодец собралась и допела", – написал один из пользователей.

"На такой сцене нервничает любой человек. Тут не только микрофон потеряешь. Наташа молодец", – написала другая пользователь.

"Все говорят про микрофон, но почему никто не говорит, что ее длинная нота гораздо круче звучит, нежели в полуфинале?", – задался вопросом еще один зритель.

"Она подняла "микрофон" на новый уровень… Королева!", – отметил другой.

Готовила певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины.

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Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье. В 2020 году Гордиенко победила в финале национального отбора с песней Prison, однако международный конкурс отменили из-за пандемии COVID-19.

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