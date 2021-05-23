Символизм в цифрах: парламенту Молдовы 30 лет – впереди досрочные выборы

Юбилейные 30 лет со дня создания молдавского парламента: за эти годы республика стала независимой и суверенной, пережила экономические и политические кризисы.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Тридцатилетие создания парламента Республики Молдова совпало с началом нового электорального процесса. Об этом написала спикер высшего законодательного органа страны Зинаида Гречаная на своей странице в Facebook.

"Тридцать лет назад был принят закон о переименовании государства Молдавской ССР в Республику Молдова, который также предусматривал изменение названия Верховного Совета Молдавской ССР в "Парламент Республики Молдова". С тех пор каждый год 23 мая мы отмечаем день образования парламента нашей страны", – отметила Гречаная.

По ее словам, "три десятилетия – небольшой срок для мировой истории, но очень важный для молодого государства". Спикер отметила, что за эти годы республика стала независимой и суверенной, пережила экономические и политические кризисы, противостояла природным катаклизмам.

"Сегодня мы все еще продолжаем укреплять наше демократическое правовое государство, нашу социальную и экономическую систему, а также роль Молдовы на международном уровне в качестве уважаемого и надежного партнера. Все лучшее в нашей истории происходит благодаря людям - народу Республики Молдова, волю которого мы, депутаты, выражаем. Поэтому день учреждения парламента – это праздник, который объединяет всех нас", – считает Гречаная.

Вместе с тем, как уточнила политик, "сегодняшний день – это возможность еще раз подчеркнуть роль парламента в парламентской республике, каковой является наша страна, как высшего представительного и единственного законодательного органа государства". Она отметила, что парламент – это та крепость, которая должна защищать законность в государстве и права граждан.

"Тридцатилетие создания парламента Республики Молдова совпало с началом нового электорального процесса. И это символично, ведь парламентские выборы, в том числе досрочные, – часть естественных демократических процессов, присущих правовому государству, несмотря на обстоятельства, при которых они были инициированы. И на этот раз мы должны проявить корректность и честность, и пусть голосование граждан будет нам оценкой", – подчеркнула Гречаная.

Она отметила, что как политический деятель и как гражданин Молдовы, призывает к единству, взаимному пониманию и уважению.

"Мы должны всей душой и самоотверженностью стремиться к общей цели – благополучию страны и всех ее граждан", – заключила Гречаная.

23 мая 1991 года в соответствии с решением Верховного Совета Молдавской ССР 12-го созыва, учрежденного после первых демократических выборов, республика МССР стала Республикой Молдова, а Верховный Совет - первым парламентом Республики Молдова.

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