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Альпинистка Ольга Цэпордей стала первой спортсменкой из Молдовы, которая поднялась на вершину Эвереста

Кто она, первая женщина из Молдовы, которая покорила Эверест

© Photo : Facebook / Olga Tapordei
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210523/34849161/Kto-ona-pervaya-zhenschina-iz-Moldovy-kotoraya-pokorila-Everest.html

Рано утром по кишиневскому времени наша соотечественница взяла и покорила самую высокую гору в мире, став первой женщиной из Молдовы, которой удалось взойти на вершину Эвереста.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Бизнес-тренер Ольга Цэпордей стала первой женщиной из Молдовы, которая поднялась на вершину Эвереста.

"Сегодня, 23 мая, в 05.00 по молдавскому времени Ольга Цэпордей стала первой женщиной в республике, которая поднялась на самую высокую гору на земле – Эверест, 8848 метров. Погодные условия для восхождений самые сложные за последние десятилетия, с сильным ветром до 60 километров в час. Предстоит длинный и сложный спуск", – написал ее муж на своей странице в Facebook.

Первый гражданин Молдовы, которому удалось подняться на вершину Эвереста, – Андрей Карпенко. Сделал он это в 2009 году.

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