От Египта до Мальдив: куда в пандемию ездят отдыхать граждане Молдовы

В Национальном бюро статистики перечислили, в каких странах отдыхали туристы из Молдовы в начале 2021 года.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. В первом квартале 2021 года туристические агентства и туроператоры оказали услуги 29 тысячам туристов и экскурсантов, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика обусловлена ростом в сегменте внутреннего туризма (+76,9% за год). Данные приводит Национальное бюро статистики республики.

В то же время, как отметили в ведомстве, наблюдается спад во въездном (-68,4%) и выездном туризме (-20,4%).

Услугами туроператоров и специализированных агентств в январе - марте текущего года воспользовались и уехали за границу 14,9 тысячи туристов и экскурсантов, что на 20,4% меньше, чем за тот же период 2020-го.

"Большинство граждан Молдовы уехали за границу в целях отдыха (99,2%). В основном предпочтение отдавалось поездкам в Египет (72,3% от всех путешествий за границу), Украину (11,9%), Турцию (4%), Мальдивы (3,2%), Объединенные Арабские Эмираты (2,4%) и Румынию (1,7%)", – отметили в ведомстве.

Согласно статистике, число граждан, которые совершили туристические поездки внутри Молдовы, достигло 13,8 тысячи человек.

Если в последние годы поток иностранных туристов в нашу страну значительно увеличился, а жители Молдовы предпочитали отдыхать за границей, то в условиях пандемии эта ситуация изменилась. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала председатель Национальной ассоциации сельского, экологического и культурного туризма Светлана Лазэр.

По ее словам, туристические направления в нашей стране продолжают штурмовать уже жители Молдовы, одна из причин – ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

Собеседница считает, что пандемия, принесшая множество катастрофических последствий большинству отраслей экономики, положительно сказалась на внутреннем туризме – теперь жители страны оценили по достоинству местные достопримечательности.

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