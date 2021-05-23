Возможна ли вакцинация от COVID-19 в аптеках: что говорят эксперты

Эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук считает, что в Молдове можно легко организовать процесс вакцинации и в аптеках страны, но необходим протокол аккредитации для подобных учреждений.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. На данный момент у ответственных за прививочную кампанию от COVID в Молдове есть две или три платформы для иммунизации граждан – центры семейных врачей или центры вакцинации. По словам эксперта в области общественного здоровья Аллы Токарчук, эффективным инструментом, которым могли бы использовать власти в процессе диверсификации площадок вакцинации, стали бы аптечные сети в стране.

"Вакцинацию в аптеках мы могли бы легко себе позволить, потому что у нас есть необходимые ресурсы, фармацевты с с образованием, но нужно лишь утвердить протокол аккредитации, потому что не все аптеки будут иметь возможность заниматься этой деятельностью. В Молдове обсуждается список фармацевтических услуг, которые можно внедрить, и вакцинация может быть легко проведена, потому что во многих странах это делается только в аптеках", – заявила Токарчук в эфире радиостудии Sputnik.

Она отметила, что как правило, прививки делают во всех доступных точках, будь то стоматологические кабинеты, аптеки или различные учреждения, где, согласно регламенту, есть специалист в области здравоохранения. Это, по ее словам, будет означать мобилизацию всех ресурсов для диверсификации пунктов вакцинации для граждан.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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