БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, как выглядит график экзаменов на степень бакалавра, которые пройдут в период 4-22 июня.

К выпускным экзаменам на степень бакалавра в Молдове допущены 16 777 кандидатов, из них 1097 уже получили наивысший балл по иностранному языку за хорошую успеваемость по этому предмету.

Ранее и. о. министра образования, культуры и исследований Лилия Поголоша заявляла, что кандидаты на получение степени бакалавра будут сдавать тесты в экзаменационных центрах, оборудованных видеокамерами.

"Число кандидатов колеблется от 6 до 260 человек в одном учреждении. Все меры профилактики COVID-19 будут соблюдены. Участники обязательно должны носить защитную маску. Если у нас будет рост случаев COVID, то у министерства есть различные сценарии проведения тестирования", – отметила Поголша.

В 2020 году экзамены на степень бакалавра отменили из-за пандемии. Отметки по окончании обучения в лицее рассчитывались на основе среднего балла за последние три года обучения. В 2021-м несколько депутатов молдавского парламента также предложили отказаться от проведения тестирования и в нынешнем году. Однако законодатели не успели рассмотреть эту инициативу, так как президент республики Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных выборов на 11 июля.

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