07:11 24 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.65
  • USD17.71
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Общество

БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Получить короткую ссылку
38 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/12/34789128.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210524/34852413/BAK-2021-polnoe-raspisanie-ekzamenov-v-Moldove.html

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, как выглядит график экзаменов на степень бакалавра, которые пройдут в период 4-22 июня.

К выпускным экзаменам на степень бакалавра в Молдове допущены 16 777 кандидатов, из них 1097 уже получили наивысший балл по иностранному языку за хорошую успеваемость по этому предмету. 

Экзамены на степень бакалавра, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
БАК-2021: министр раскрыла детали проведения выпускных экзаменов

Ранее и. о. министра образования, культуры и исследований Лилия Поголоша заявляла, что кандидаты на получение степени бакалавра будут сдавать тесты в экзаменационных центрах, оборудованных видеокамерами.

"Число кандидатов колеблется от 6 до 260 человек в одном учреждении. Все меры профилактики COVID-19 будут соблюдены. Участники обязательно должны носить защитную маску. Если у нас будет рост случаев COVID, то у министерства есть различные сценарии проведения тестирования", – отметила Поголша.

В 2020 году экзамены на степень бакалавра отменили из-за пандемии. Отметки по окончании обучения в лицее рассчитывались на основе среднего балла за последние три года обучения. В 2021-м несколько депутатов молдавского парламента также предложили отказаться от проведения тестирования и в нынешнем году. Однако законодатели не успели рассмотреть эту инициативу, так как президент республики Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных выборов на 11 июля. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще инфографика

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Итальянская группа Maneskin зажигала под композицию Zitti E Buoni
Евровидение-2021 в фото: эффектные наряды и яркие эмоции
Итоги недели в Молдове в одном видео: чем запомнилась эта семидневка
Итоги недели в Молдове в одном видео: о самом важном за семь дней
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться