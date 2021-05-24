Важно при пересечении границы Молдовы: что надо знать

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. С понедельника, 24 мая, в полном объеме восстанавливается движение практически через все контрольно-пропускные пункты на границах Молдовы с Украиной и Румынией. Отмена ограничений касается как пассажирского, так и грузового транспорта. Об этом сообщили в Генерального инспекторате пограничной полиции МВД республики.

"Единственным нефункционирующим пунктом пересечения границы останется КПП Липканы-Рэдэуцы-Прут, поскольку его деятельность пока не возобновила румынская сторона", – говорится в сообщении Погранполиции.

С марта 2020 года в целях предотвращения распространения COVID-19, а также в ответ на решения соседних стран в Молдове приостановили работу несколько пропускных пунктов на границах с Украиной и Румынией. С того момента в республике функционировал лишь 31 пункт из 81.

На украинско-молдавской границе возобновится работа 31 КПП>>>

Молдавские пограничники также напоминают, что "COVID-19 еще не исчез", и призывают граждан продолжать заботиться о безопасности – своей и окружающих, соблюдая все введенные властями эпидмеры. Там также заявили о важности и необходимости информирования только из официальных источников об условиях пересечения границы в странах назначения.

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