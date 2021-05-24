"Желтый код" в Молдове: синоптики вынесли новое предупреждение

Молдавские синоптики объявили "желтый код" метеоопасности. Погодные условия в стране могут быть потенциально опасны.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в понедельник "желтый код" метеоопасности в связи с порывистым ветром. Предупреждение действует до 18.00.

"В понедельник ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", – отметили в Гидрометеослужбе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

В целом в понедельник синоптики обещают теплую погоду: в дневные часы от +18 до +23 градусов по Цельсию.

В этот день осадков не ожидается.

Гидрологическая ситуация: в ближайшие сутки на реках Днестр, Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается, сообщили в Госгидрометеорологической службе.

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