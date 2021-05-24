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КПП Кучурганы

Допандемийный режим въезда в Приднестровье хотят сохранить еще на месяц

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (151)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210524/34856190/dopandemiynyy-rezhim-proezda-pridnestrovya-khotyat-ostavit-na-mesyats.html

О возможности продления проезда в обычном режиме на территорию Приднестровья написал в своем телеграмм-канале лидер региона Вадим Красносельский.

ТИРАСПОЛЬ, 24 мая - Sputnik. Допандемийный режим проезда на территорию Приднестровья намерены оставить еще на месяц – до 1 июля. Об этой возможности написал в своем телеграмм-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский. 

© Sputnik / Павел Лисицын
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"Учитывая, что показатели заболеваемости коронавирусом постепенно снижаются, считаю возможным продлить на месяц действие нормы, предполагающей допандемийный режим пересечения приднестровской границы", – отметил Красносельский.

По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от развития COVID-ситуации.

Допандемийный режим предполагает проезд на территорию Приднестровья без согласования с Оперативным штабом региона и без необходимости прохождения ПЦР-теста.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (151)

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Теги:
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