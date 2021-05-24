Допандемийный режим въезда в Приднестровье хотят сохранить еще на месяц

ТИРАСПОЛЬ, 24 мая - Sputnik. Допандемийный режим проезда на территорию Приднестровья намерены оставить еще на месяц – до 1 июля. Об этой возможности написал в своем телеграмм-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
"Учитывая, что показатели заболеваемости коронавирусом постепенно снижаются, считаю возможным продлить на месяц действие нормы, предполагающей допандемийный режим пересечения приднестровской границы", – отметил Красносельский.
По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от развития COVID-ситуации.
Допандемийный режим предполагает проезд на территорию Приднестровья без согласования с Оперативным штабом региона и без необходимости прохождения ПЦР-теста.
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