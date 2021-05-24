Полиция начала расследование по факту ложных сообщений о бомбах в судах Кишинева

Правоохранители не обнаружили подозрительных предметов в зданиях кишиневских судов и на прилегающих к ним территориях.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Полиция начала расследование по факту "заведомо ложной информации о террористическом акте". Об этом заявили в кишиневской полиции. Речь идет о сообщениях о взрывных устройствах в двух зданиях судов Кишинева – секторов Центр и Буюкань.

"В результате проверок в помещениях и на прилегающих территориях специалисты службы Bombteh не нашли подозрительных объектов или взрывных устройств", – говорится в сообщении.

Следователи Инспектората полиции сектора Буюкань предпринимают все меры для идентификации злоумышленника.

Ранее в понедельник, в 08.14, полиция получила информацию от Единой экстренной службы 112, что неизвестный мужчина сообщил о взрывном устройстве в судах сектора Буюкань и сектора Центр. На место выехали все специализированные службы: батальон патрулирования и оперативного реагирования управления полиции Кишинева, опергруппа Инспектората полиции Буюкан, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты Bombteh.

Сообщение о бомбе в суде сектора Буюкань © Sputnik / Mihai Caraus

Сообщение о бомбе в суде сектора Буюкань © Sputnik / Mihai Caraus

Сообщение о бомбе в суде сектора Буюкань © Sputnik / Mihai Caraus

Сообщение о бомбе в суде сектора Буюкань © Sputnik / Mihai Caraus

Сообщение о бомбе в суде сектора Буюкань © Sputnik / Mihai Caraus

Сообщение о бомбе в суде сектора Буюкань © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 6 © Sputnik / Mihai Caraus Сообщение о бомбе в суде сектора Буюкань

Полицейские оградили территорию и эвакуировали всех сотрудников и граждан, которые в тот момент находились внутри зданий.

По закону заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц (27,5-42,5 тысячи леев), или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

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