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Люди и общественный транспорт

Вакцинация в троллейбусе и автобусе: когда откроют такие центры иммунизации

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (151)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210524/34857241/teper-vaktsinu-mozhno-postavit-v-trolleybuse-i-avtobuse.html

В Кишиневе перешли с "красного" на "оранжевый" код COVID-опасности после снижения количества новых случаев заражения. В то же время власти призывают граждан продолжать вакцинацию: теперь она будет доступна даже в троллейбусах и автобусах, а также еще в некоторых точках.

КИШИНЕВ, 24 mai – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан объявил на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник, что в Кишиневе откроются еще несколько центров вакцинации, в том числе и мобильные.

"Мы продолжим обеспечивать доступ к вакцинам для населения. В среду, 26 мая, в 11.00 запустим два мобильных центра вакцинации – в троллейбусе и автобусе", – заявил Чебан.

Кроме того, власти намерены после успешного проведения марафона вакцинации от Государственного университета медицины и фармации имени Н. Тестемицану запустить еще один такой марафон, но уже во Дворце Республики. Он начнется в пятницу в 09.00.

Как рассказал Чебан, старт транспортных единиц будет на площади Великого Национального собрания.

Примар объяснил, что троллейбус будет останавливаться по расписанию в заранее определенных местах во всех секторах муниципия, а автобус станет ездить по пригородным населенным пунктам. При себе необходимо будет иметь документ, удостоверяющий личность.

"Мы начали вакцинировать людей два месяца назад. Цифры по-прежнему скромные. Изначально у нас не было прививок, теперь у нас их достаточно, и разных, но люди все еще идут неохотно", – посетовал градоначальник. 

В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
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Как уточнил Чебан, для ускорения процесса иммунизации в Кишиневе и привлечения большего количества граждан, в городе будут параллельно работать еще 15 точек вакцинации.

Примар подчеркнул, что иммунизация бесплатна и все вакцины эффективны.

Ранее Чебан отметил, что эпидемиологическая ситуация в столице улучшается, в связи с чем власти решили смягчить уровень тревоги до "оранжевого". 

По данным градоначальника, в больницах Кишинева проходит лечение от коронавирусной инфекции 141 пациент. Из них 54 находятся в состоянии средней степени тяжести, 63 – в тяжелом и 21 – в очень тяжелом.

"Данные статистики уже лучше. Это объясняется тем, что граждане стали ответственнее. Мы все хотим скорее вернуться к нормальной жизни без ограничений", – заявил Чебан. 

В то же время примар призвал жителей столицы не расслабляться и продолжать соблюдать все установленные правила.

По последним данным Минздрава, в стране прошли вакцинацию 298 553 человека, из них вторую дозу получили 38 744 гражданина.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (151)

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