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Кишиневский парк

В Кишиневе отмечают Европейский день парков

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210524/34859519/v-kishineve-otmechayut-evropejskij-den-parkov.html

Глава столичной администрации заявил, что развитию зеленого пояса столицы мэрия будет уделять первостепенное внимание.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Муниципий Кишинев присоединился к мероприятиям в честь Европейского дня парков. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.

"Эта экологическая дата символизирует международную солидарность в деле охраны природных общественных пространств. Парки всегда были достопримечательностью Кишинева", — написал градоначальник в Telegram.

Скверы и парки Кишинева восстанавливают
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам мэра, городская администрация считает одним из своих приоритетов восстановление зеленого пояса столицы, который долгие годы целенаправленно уничтожался. Мэрия и далее будет возвращать городу публичные территории, освобождая их от незаконного захвата, и прилагать усилия для создания современных парковых зон и скверов.

Европейский день парков был учрежден Федерацией Europark — европейской организацией, которая объединяет охраняемые природные территории в 40 странах. Эту дату начали отмечать в 1999 году в связи с тем, что 24 мая 1909 года впервые в Европе национальные парки были созданы в Швеции.

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Теги:
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