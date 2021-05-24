В Кишиневе отмечают Европейский день парков

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Муниципий Кишинев присоединился к мероприятиям в честь Европейского дня парков. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.

"Эта экологическая дата символизирует международную солидарность в деле охраны природных общественных пространств. Парки всегда были достопримечательностью Кишинева", — написал градоначальник в Telegram.

По словам мэра, городская администрация считает одним из своих приоритетов восстановление зеленого пояса столицы, который долгие годы целенаправленно уничтожался. Мэрия и далее будет возвращать городу публичные территории, освобождая их от незаконного захвата, и прилагать усилия для создания современных парковых зон и скверов.

Европейский день парков был учрежден Федерацией Europark — европейской организацией, которая объединяет охраняемые природные территории в 40 странах. Эту дату начали отмечать в 1999 году в связи с тем, что 24 мая 1909 года впервые в Европе национальные парки были созданы в Швеции.

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