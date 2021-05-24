Когда откроются летние лагеря в Кишиневе и как они будут работать

В 2021 году, в отличие от прошлого, дети смогут отправиться на отдых в летние лагеря, которые будут работать по сокращенному графику с соблюдением всех мер по профилактике коронавируса.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. С 1 июня в молдавской столице откроются летние лагеря для детей, написал в понедельник на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, Главное управление образования, молодежи и спорта разработало концепцию организации отдыха.

"В условиях пандемии COVID-19 организация отдыха и оздоровления детей/подростков в этом году будет устроена с соблюдением всех правил безопасности", – уточнил Чебан.

Как отметил градоначальник, целью документа является "улучшение системы отдыха и оздоровления детей и подростков для оптимального удовлетворения потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах по организации досуга".

"Окончательная концепция будет одобрена на этой неделе, затем она будет обнародована," – добавил Чебан.

Ранее в комментариивице-примар столицы Анжела Кутасевич рассказала, что летние детские лагеря будут работать в Кишиневе только в дневном формате.

Она уточнила, что Минздрав и Минобразования разрешили организовать работу лагерей продолжительностью не более 7-8 часов. Будут лагеря профессиональные, а также спортивного, художественного, тематического характера. Ожидается, что для посещения летних лагерей не потребуется наличия теста на COVID-19, но медицинская справка, подтверждающая, что ребенок может посещать групповые мероприятия, будет обязательной.

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