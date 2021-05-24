Храмы Гагаузии усиливают охрану после ограбления поселковой церкви

КОМРАТ, 24 мая – Sputnik, Максим Топал. Кража произошла в храме небольшого села на юге Молдовы. Как отметил для Sputnik настоятель, протоиерей Ростислав, подобного в Свято-Афанасьевской церкви не было за все его время служения с 2004 года.

"Взломали деревянную дверь и проникли внутрь храма. Точную сумму ущерба назвать нельзя, потому что они взяли деньги из короба для пожертвований. У нас было благословление на сбор пожертвований для матушки, которая осталась одна с шестью детьми без батюшки. Жертвенник не вскрывался около полутора месяцев", – сказал протоиерей Ростислав.

Камерами видеонаблюдения был зафиксирован момент взлома входной двери в церковь и слабые очертания лица преступника.

"Это был человек средних лет, до сорока примерно. Камера зафиксировала черты его лица, эксперты в Кишиневе восстановят картинку. Если он будет читать эту новость, я хочу ему сказать, что мир не без добрых людей. Если ему нужна была помощь, лучше бы подошел, спросил, поделился болью. Все мы люди, понимаем, что-то придумали бы. Но такой поступок – нехороший. Он уже взял свою участь перед Богом. Зачем мы, люди должны осуждать кого-то", – добавил настоятель храма.

В свою очередь, епископ Кагульский и Комратский Анатолий выразил надежду на то, что это единичный случай, но при этом призвал настоятелей храмов укрепить охрану святых обителей.

"Конечно, неприятный случай. Такое могут сделать только люди без веры и без Бога. Пожертвование принесла бабушка, выделив его из своей скромной пенсии для нужд церкви. Надеюсь, это разовые атаки, но все равно, настоятелям храмов нужно укрепить охрану, по возможности установить камеры видеонаблюдения", – подчеркнул епископ Анатолий.

Полиции предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

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