Некоторые детсады могут закрыть на лето: какое решение предлагает примэрия

Несколько детских садов Кишинева по разным причинам временно приостановят работу в летний период. Родителям предлагают решение, куда отправить детей на лето.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Некоторые дошкольные учреждения в столице могут временно приостановить свою деятельность с первого июня. Детям могут предоставить места в других заведениях на этот период, заявил на своей странице примар Кишинева Ион Чебан.

"Работающие родители не имеют возможности все лето сидеть дома, поэтому мы должны создавать условия для детей. Считаю, что график работы детских садов нужно пересмотреть. В связи с небольшим числом случаев заражения COVID-19 в столице дошкольные учреждения должны функционировать полный рабочий день", - пояснил Чебан.

Градоначальник отметил, что работа детских садов в летний период будет организована таким образом, чтобы были соблюдены законные права детей, родителей и сотрудников.

По его данным, на летний период из 135 детских дошкольных учреждений в городе могут приостановить деятельность:

в июне - 5 детсадов;

в июле - 20 детсадов.

В августе работа дошкольных учреждений не будет остановлена.

Как объяснил примар, причины приостановления деятельности разные: капитальный ремонт, запуск инвестиционных проектов, остановка работы пищевого блока для проведения некоторых мероприятий.

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