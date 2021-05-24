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Шкаф с игрушками в детском саду

Некоторые детсады могут закрыть на лето: какое решение предлагает примэрия

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210524/34860936/nekotorye-detsady-mogut-zakryt-na-leto-kakoe-resenie-predlagaet-primaria.html

Несколько детских садов Кишинева по разным причинам временно приостановят работу в летний период. Родителям предлагают решение, куда отправить детей на лето.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Некоторые дошкольные учреждения в столице могут временно приостановить свою деятельность с первого июня. Детям могут предоставить места в других заведениях на этот период, заявил на своей странице примар Кишинева Ион Чебан.

Детская площадка
© Sputnik / Osmatesco
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"Работающие родители не имеют возможности все лето сидеть дома, поэтому мы должны создавать условия для детей. Считаю, что график работы детских садов нужно пересмотреть. В связи с небольшим числом случаев заражения COVID-19 в столице дошкольные учреждения должны функционировать полный рабочий день", - пояснил Чебан. 

Градоначальник отметил, что работа детских садов в летний период будет организована таким образом, чтобы были соблюдены законные права детей, родителей и сотрудников.

По его данным, на летний период из 135 детских дошкольных учреждений в городе могут приостановить деятельность:

  • в июне - 5 детсадов;
  • в июле - 20 детсадов.

В августе работа дошкольных учреждений не будет остановлена.

Как объяснил примар, причины приостановления деятельности разные: капитальный ремонт, запуск инвестиционных проектов, остановка работы пищевого блока для проведения некоторых мероприятий. 

 

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