В Молдове отмечают Дни славянской письменности и культуры

Со знаменательной датой, которая уже 30 лет отмечается в Молдове, жителей страны поздравила спикер парламента Зинаида Гречаная.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. В Кишиневе отмечаются Дни славянской письменности и культуры. С этой знаменательной датой жителей Молдовы поздравила спикер парламента Зинаида Гречаная.

"Это праздник, который символизирует прочный характер исторических, духовных и культурных связей славян и многих других этнических групп Молдовы и который без преувеличения является частью нашей души. По этому случаю я сердечно поздравляю всех, кто дорожит ценностями мира, понимания и взаимного уважения, и искренне желаю здоровья, благополучия и счастья. Вместе мы будем и далее развивать межкультурный диалог, сохраняя богатое духовное наследие всех народов, проживающих в нашей прекрасной Республике Молдова", — написала председатель парламента в социальных сетях.

Утром в понедельник депутаты фракции ПСРМ в парламенте, представители посольств России, Украины, Белоруссии и Болгарии возложили цветы к памятнику Штефану чел Маре в честь этой даты.

Истоки Дней славянской письменности и культуры

Истоки праздника неразрывно связаны с чествованием святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян, создателей славянской азбуки. Братья - православные монахи создали славянскую азбуку, перевели на славянский язык Евангелие, Псалтирь и многие богослужебные книги и тем самым открыли путь к духовному, культурному, общественному и государственному развитию славянских народов.

Празднование памяти святых братьев имело место у всех славян с давних времен, но постепенно было утрачено. Лишь в начале XIX века, когда началось движение по возрождению славянских народностей, обновилась и память славянских первоучителей.

В 1863 году Российский Святейший Синод принял постановление установить ежегодное празднование в честь преподобных Мефодия и Кирилла на 11 мая (по старому стилю). В годы советской власти этот праздник был предан забвению.

В современной России он был возрожден в 1985 году, а в 1991-м Постановлением Президиума Верховного Совета РФ он получил статус государственного.

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