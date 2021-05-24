Как в Приднестровье пройдут утренники, линейки и выпускные вечера

На заседании Оперштаба приняли решение по поводу предстоящих торжествах, связанных с окончанием учебного года.

ТИРАСПОЛЬ, 24 мая – Sputnik. Последний звонок в Приднестровье прозвенит в школьных дворах для тех, кто окончил четвертый, девятый и одиннадцатый классы. Такое решение приняли на заседании Оперативного штаба, который проходил под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Присутствие родителей допустимо, наличие у них защитных масок обязательно. Организация мероприятий в помещениях запрещена. В случае непогоды торжественную линейку рекомендовано перенести", - рассказали в пресс-службе приднестровского лидера.

Учебный год для школьников на сей раз заканчивается не 25 мая, а неделей позже из-за того, что прежде увеличили срок пребывания учащихся на каникулах из-за эпидемиологической ситуации.

Выпускникам дошкольных образовательных учреждений тоже дали добро на прощание с детским садом в праздничной обстановке.

"Предпочтительнее организация утренников на свежем воздухе, но и на актовые залы в случае с детсадами запрета нет: главное, обеспечить безопасность пребывания там детей", - отметили в пресс-службе.

По поводу предстоящих выпускных вечеров мнение членов Оперштаба однозначно: вручение аттестатов должно быть организовано в торжественной обстановке, но исключительно на открытых площадках. Приглашение на мероприятия, связанные с завершением учебного процесса, профессиональных фото- и видеооператоров будет допустимо.

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