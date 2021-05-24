Красносельский: спекулировать на теме COVID-19 недопустимо

Приднестровских лидер выступил в своем телеграмм-канале по поводу вакцинации и поступающих по этой теме обращений.

ТИРАСПОЛЬ, 24 мая – Sputnik. Спекулировать на теме COVID-19, а также усугублять нагрузку на бюджет ничем не оправданными расходами вроде теста на антитела, в случае если не было предписания врача, недопустимо. Об этом написал в своем телеграмм-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Все необходимые исследования проводятся за государственный счет, в том числе тестирование на наличие в организме антител", - уточнил он.

Красносельский уточнил, что тест проводится бесплатно только в том случае, если на то есть предписание врача. Если же инициатива удостовериться в отсутствии антител CОVID-19 принадлежит самому гражданину, он делает это на платной основе.

По мнению приднестровского лидера, такой механизм логичен, поскольку в его основе здравый смысл. Красносельский отметил, что данная система действует не только в Приднестровье, но и в других странах, среди которых и Российская Федерация.

"О надуманном и искусственно раздутом ажиотаже вокруг определения уровня антител говорят многие международные эксперты. Конечно, никто не вправе отказать гражданину в тестировании – хоть ежедневном, но платить за такого рода обеспечение внутреннего спокойствия отдельных лиц, которое переходит в соревнования "у кого сегодня больше антител", государство (то есть налогоплательщики) не обязано", - подчеркнул он.

Приднестровский лидер напомнил, что вакцинация в Приднестровье – процедура добровольная, а график проведения прививочной кампании формируется исходя из принадлежности граждан к группе риска. В первоочередном порядке будут привиты люди старшего возраста и те, у кого диагностированы хронические заболевания.

Приднестровцев вакцинируют на территории региона бесплатно – независимо от того, предоставлена вакцина в качестве гуманитарной помощи или будет в дальнейшем централизованно приобретена.

"Здесь действует тот же принцип гособеспечения, что и при лечении больных коронавирусом, их содержании в стационарах, профилактике и диагностировании COVID-19", - пояснил он.

Красносельский также сказал, что все прекрасно знают о бюджетных затратах на борьбу с коронавирусом, статистика открыта. Речь уже идет о сумме свыше 400 миллионов приднестровских рублей (один молдавский лей равен 88 копейкам).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova