17:42 24 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.65
  • USD17.71
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Вакцинация

Данные Минздрава по вакцинации: какие прививки самые популярные

© Photo : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в мае 2021 (154)
35010
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/16/34836477.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210524/34862842/dannie-minzdrava-po--vaktsinatsii-kakie-privivki-samye-populyarnye.html

В Минздраве рассказали, сколько граждан прошли оба этапа вакцинации и какие прививки в стране пользуются большим спросом.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. К понедельнику, 24 мая, в Молдове использовано 302 116 доз вакцин против коронавируса.

Такие данные представили в Минздраве. 

Как уточнили в министерстве, из этого количества 262 671 пациент получил первую дозу. Вторую дозу поставили 39 445 человек. 

Из этого количества AstraZeneca - 208 488, Спутник-V - 53 900, Pfizer - 27 035, Sinovac - 10 208, Sinopharm - 2485.

"Благодарим вас за доверие, мобилизацию и общие усилия по борьбе с пандемией и в стремлении к здоровой среде, без ограничений. Мы не останавливаемся здесь. Сегодня каждый из нас может спасти жизни, подав пример и призывая вакцинироваться своих родителей, дедушек и бабушек, а также друзей",  - заявили в ведомстве.

В заключение в министерстве добавили, что все вакцины, доступные в Молдове, эффективны и безопасны.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Люди и общественный транспорт
© Sputnik / Mihai Caraus
Вакцинация в троллейбусе и автобусе: когда откроют такие центры иммунизации
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в мае 2021 (154)

По теме

Прививку от COVID в Кишиневе можно сделать и на территории Центрального рынка
Марафон вакцинации: куда идти делать прививку от коронавируса без записи
В России готовы ввести в оборот новую вакцину от коронавируса

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Итальянская группа Maneskin зажигала под композицию Zitti E Buoni
Евровидение-2021 в фото: эффектные наряды и яркие эмоции
Итоги недели в Молдове в одном видео: чем запомнилась эта семидневка
Итоги недели в Молдове в одном видео: о самом важном за семь дней
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться