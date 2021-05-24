Данные Минздрава по вакцинации: какие прививки самые популярные

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. К понедельнику, 24 мая, в Молдове использовано 302 116 доз вакцин против коронавируса.
Такие данные представили в Минздраве.
Как уточнили в министерстве, из этого количества 262 671 пациент получил первую дозу. Вторую дозу поставили 39 445 человек.
Из этого количества AstraZeneca - 208 488, Спутник-V - 53 900, Pfizer - 27 035, Sinovac - 10 208, Sinopharm - 2485.
"Благодарим вас за доверие, мобилизацию и общие усилия по борьбе с пандемией и в стремлении к здоровой среде, без ограничений. Мы не останавливаемся здесь. Сегодня каждый из нас может спасти жизни, подав пример и призывая вакцинироваться своих родителей, дедушек и бабушек, а также друзей", - заявили в ведомстве.
В заключение в министерстве добавили, что все вакцины, доступные в Молдове, эффективны и безопасны.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.
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