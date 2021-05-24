Данные Минздрава по вакцинации: какие прививки самые популярные

В Минздраве рассказали, сколько граждан прошли оба этапа вакцинации и какие прививки в стране пользуются большим спросом.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. К понедельнику, 24 мая, в Молдове использовано 302 116 доз вакцин против коронавируса.

Такие данные представили в Минздраве.

Как уточнили в министерстве, из этого количества 262 671 пациент получил первую дозу. Вторую дозу поставили 39 445 человек.

Из этого количества AstraZeneca - 208 488, Спутник-V - 53 900, Pfizer - 27 035, Sinovac - 10 208, Sinopharm - 2485.

"Благодарим вас за доверие, мобилизацию и общие усилия по борьбе с пандемией и в стремлении к здоровой среде, без ограничений. Мы не останавливаемся здесь. Сегодня каждый из нас может спасти жизни, подав пример и призывая вакцинироваться своих родителей, дедушек и бабушек, а также друзей", - заявили в ведомстве.

В заключение в министерстве добавили, что все вакцины, доступные в Молдове, эффективны и безопасны.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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