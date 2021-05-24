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Выборы

В ЦИК пояснили, как будут голосовать студенты и школьники

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210524/34863628/cik-poyasnil-kak-budut-golosovat-studenty-i-shkolniki.html

Учащаяся молодежь уходит на каникулы, и Центризбирком рассказал, каким образом они смогут голосовать на выборах.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. На досрочных парламентских выборах 11 июля студенты и учащиеся образовательных учреждений, достигшие 18 лет, смогут голосовать на общих основаниях по месту жительства или по месту пребывания. Об этом в своем пресс-релизе сообщил ЦИК.

В то же время студенты и школьники, поступившие в образовательные учреждения в населенном пункте, где у них нет регистрации по месту жительства или по месту пребывания, могут голосовать на любом избирательном участке, открытом в этом населенном пункте. Для этого необходимо соблюсти несколько условий. Избиратель обязан предъявить удостоверение личности с вкладышем, студенческий билет учебного заведения, которое находится в этом населенном пункте, а также подписать заявление об ответственности за многократное голосование.

ЦИК
© Sputnik / Mihai Caraus
Досрочные выборы в Молдове: ЦИК сформировал избирательные советы

Учитывая тот факт, что досрочные парламентские выборы 11 июля состоятся во время летних каникул, а студенты и школьники могут находиться не там, где они имеют постоянное или действующее местожительство, Центральная избирательная комиссия поясняет, что они могут выбрать один из нескольких вариантов.

Избиратель должен объявить о новом месте жительства не позднее 10 июня включительно в органе местного публичного управления (мэрии или претуреа сектора Кишинева). Заявители подают просьбу лично с предъявлением удостоверения личности. После этого они будут внесены в основной список избирателей того избирательного участка, на котором станут голосовать.

Кроме того, можно получить свидетельство о праве голоса, которое позволит им проголосовать на любом другом избирательном участке в стране. Справку можно взять в бюро избирательного участка в период с 21 июня по 10 июля. На основании этого в день выборов граждане регистрируются в дополнительном списке, а справка остается на избирательном участке и прилагается к дополнительному списку.

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