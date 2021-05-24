Минус один: пункт вакцинации на Центральном рынке закрылся

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Пункт вакцинации против коронавируса на Центральном рынке Кишинева в ТЦ Central прекратил свою деятельность. Об этом сообщили в администрации рынка.
В то же время там уточнили, что граждане, получившие первую дозу препарата в этом специализированном центре, смогут прийти на второй этап вакцинации.
"Будет предоставлена ревакцинация (вторая доза). В частности, вакциной Sinovac в период с 16 по 20 июня, вакциной AstraZeneca в период с 14 июля до 18 июля. О месте размещения Центра вакцинации сообщим дополнительно", - пояснили в МП "Центральный рынок".
Пункт вакцинации начал работу с 19 мая.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.
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