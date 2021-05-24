19:48 24 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.65
  • USD17.71
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Врач

Минздрав: сколько случаев COVID подтверждено за сутки в Молдове

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
215 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/0f/34391572.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210524/34867136/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-podtverzhdeno-za-sutki-v-moldove.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 65 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.

Вакцинация
© Sputnik / Mihai Caraus
Минздрав Молдовы: решено полностью запустить третий этап вакцинации от COVID

Общее число случаев заражения в стране достигло 254 741.

За минувшие сутки проведено 2723 теста.

За последние 24 часа зафиксирован один случай "импорта" инфекции из Португалии.

За прошедшие сутки коронавирус выявили у одного медицинского сотрудника: речь идет о медсестре.

Всего в больницах находятся 737 пациентов, из которых в крайне тяжелом состоянии - 111 (из них 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 196 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 246 766.

Также за последние 24 часа зафиксировано еще пять летальных исходов, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6080.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

В ожидании открытия прививочного центра
© Sputnik / Dmitri Terehov
Мэр Кишинева призывает горожан как можно скорее пройти вакцинацию
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Бельцах открылся центр по вакцинации от коронавируса
Марафон вакцинации: куда идти делать прививку от коронавируса без записи

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Итальянская группа Maneskin зажигала под композицию Zitti E Buoni
Евровидение-2021 в фото: эффектные наряды и яркие эмоции
Самый опасный вулкан: как Ньирагонго разрушил жизнь тысяч человек
Видео: смертоносный вулкан – африканский Ньирагонго разрушил жизнь тысяч людей
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться