Гречаная: этот славянский праздник стал частью души Молдовы

Спикер молдавского парламента поздравила граждан республики Молдовы с Днем славянской письменности и культуры.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Свои поздравления Зинаида Гречаная адресовала 24 мая тем, кто "дорожит ценностями мира, понимания и взаимного уважения".

"Это важный этнокультурный праздник и для Республики Молдова, призванный способствовать сохранению и укреплению самобытности сотен тысяч наших сограждан русской, украинской, болгарской, белорусской и других национальностей. Это - праздник, который символизирует прочный характер исторических, духовных и культурных связей славян и многих других этнических групп Молдовы и который без преувеличения является частью нашей души", – заявила председатель молдавского законодательного органа.

Гречаная также выразила уверенность в необходимости дальнейшего развития межкультурного диалога, "сохраняя богатое духовное наследие всех народов, которых объяла наша прекрасная Республика Молдова".

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