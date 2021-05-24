21:49 24 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.65
  • USD17.71
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Зинаида Гречаная

Гречаная: этот славянский праздник стал частью души Молдовы

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
8530
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/09/34322749.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210524/34867666/slavyanskiy-prazdnik-kotoryy-stal-chastyu-dushi-moldovy-zinaida-grechanaya.html

Спикер молдавского парламента поздравила граждан республики Молдовы с Днем славянской письменности и культуры.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Свои поздравления Зинаида Гречаная адресовала 24 мая тем, кто "дорожит ценностями мира, понимания и взаимного уважения".

"Это важный этнокультурный праздник и для Республики Молдова, призванный способствовать сохранению и укреплению самобытности сотен тысяч наших сограждан русской, украинской, болгарской, белорусской и других национальностей. Это - праздник, который символизирует прочный характер исторических, духовных и культурных связей славян и многих других этнических групп Молдовы и который без преувеличения является частью нашей души", – заявила председатель молдавского законодательного органа. 

Гречаная также выразила уверенность в необходимости дальнейшего развития межкультурного диалога, "сохраняя богатое духовное наследие всех народов, которых объяла наша прекрасная Республика Молдова".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Молдове отмечают Дни славянской письменности и культуры
Дни славянской письменности и культуры: как их отмечают в Молдове

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Боб Дилан выступает в Лос-Анджелесе.
Фото: Боб Дилан и его "бесконечная жизнь" в искусстве
В Сербии проходят совместные российско-сербские тактические учения — видео
Видео: "Совместный ответ" – Россия и Сербия проводят антитеррористические учения
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться