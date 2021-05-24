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Парковка на тротуаре

Мэр Кишинева заявил о поддержке инициатив по созданию парковок во дворах

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210524/34867707/mer-kishineva-zayavil-o-podderzhke-initsiativ-po-sozdaniyu-parkovok-vo-dvorakh.html

Парковочные места, обустроенные во дворах, будут не персональными, а общественными, предназначенными для всех.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Жители столицы, желающие обустроить общественные парковки во дворах жилых домов, получат полную поддержку от примэрии Кишинева. Об этом в соцсети заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

По словам примара, получив от граждан множество обращений, касающихся обустройства парковочных мест во дворах, в зонах их проживания, он попросил преторов секторов оказать поддержку в разработке эскиза проекта и необходимой документации желающим начать обустройство.

"Мы благодарны людям за инициативу и с удовольствием окажем им всяческую помощь. Уточню лишь, что места для парковки, которые будут организованы во дворах, будут не личными, а общественными, предназначенными для всех", – написал Чебан.

Одновременно с этим столичные власти намерены определить дополнительные площади Кишинева, где можно было бы оборудовать парковочные места, такие как гаражные территории и пустыри.

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