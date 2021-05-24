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Олег Тофилат

Директором "Железной дороги Молдовы" назначен Олег Тофилат

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210524/34868186/direktorom-zheleznoj-dorogi-moldovy-naznachen-oleg-tofilat.html

Бывший советник премьер-министра победил в конкурсе и возглавит близкое к банкротству предприятие, которое находится в долговременном кризисе.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Главой госпредприятия "Железная дорога Молдовы" выбран Олег Тофилат. Решение о его назначении принял Совет директоров предприятия на основании результатов конкурса, в котором участвовали семь претендентов. Итоги подвели в Агентстве публичной собственности.

Железная дорога
© Sputnik / Mihai Caraus
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Тофилат работал советником премьера Иона Кику по транспорту и госсекретарем Министерства транспорта. Ранее он был заместителем гендиректора авиакомпании Tavrey Airlines в Одессе, директором по экономике и развитию в Air Moldova.

Проведение конкурса на замещение должности директора предприятия стало одной из рекомендаций Высшего совета безопасности при президенте, который рассмотрел вопрос о ситуации на железной дороге.

Среди других рекомендаций — поручение правительству найти в срочном порядке деньги на выплату зарплаты работникам, Национальному антикоррупционному центру — предпринять необходимые меры для расследования деятельности бывшего и нынешнего руководства ЖДМ с точки зрения коррупции, а Генпрокуратуре — ускорить уголовное расследование по делам, открытым по фактам мошенничества.

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Теги:
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