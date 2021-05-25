В Кишиневе прекратили деятельность подпольного казино

Кроме нарушения законодательства в отношении азартных игр организаторов привлекут к ответственности и за несоблюдение противоэпидемических правил.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Сотрудники Управления полиции Кишинева при поддержке спецназа Fulger ликвидировали подпольное казино, которое действовало в столичном секторе Рышкановка.

Координировал противоправную деятельность житель столицы 35 лет. Игорный зал работал как днем, так и ночью и обладал обширной клиентурой. Хозяин оборудовал помещение продвинутыми системами безопасности и внешним видеонаблюдением.

Для участия в игре была необходима рекомендация от уже "оправдавших доверие" игроков. Минимальная ставка для участия в игре составляла 1000 леев.

На момент документирования внутри игрового зала полиция обнаружила 25 человек, которые употребляли алкоголь и играли на деньги, игнорируя обязательные меры по предотвращению и контролю заражения COVID-19. Изъято более 1500 карт, компьютер с нелегальной бухгалтерией и деньги.

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