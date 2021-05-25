В столице проводят новые обыски по делу о поддельных справках на мясо

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр и прокуратура антикоррупции проводят в Кишиневе обыски по десяти адресам, в том числе в Муниципальном управлении по безопасности пищевых продуктов.
По результатам обысков последуют задержания, сообщили в полиции.
Следственные мероприятия организованы в рамках дела о расследовании деятельности преступной группировки, которая оформляла сертификаты для продажи на Центральном рынке некачественного и испорченного мяса.
Коррупционная схема работала с размахом
Ранее в рамках расследования 43 уголовных дел были задержаны пятеро человек — трое специалистов лаборатории и два предпринимателя. Они подозреваются в организации преступной схемы по выдаче за взятки сертификатов качества и санитарно-ветеринарных документов.
Согласно материалам уголовных дел, сотрудники лаборатории получали от коммерсантов деньги и выдавали сертификаты без проведения детального контроля товаров. К делу приобщены видео- и фотодоказательства.
В частности, хотя официальная плата за тушу свинины или говядины составляет 10 леев за единицу, взятка за разрешение на ее продажу доходила до нескольких сотен леев в зависимости от степени подпорченности товара. Если мясо было свежим и качественным, размер взятки не превышал 100 леев за единицу. Однако он увеличивался в несколько раз в случаях, когда на прилавки рынка поступало некачественное мясо. Таким образом, экономический агент, поставляющий на рынок от 30 до 40 туш, должен был уплатить в качестве "охранного сбора" несколько тысяч леев за каждую партию.
Национальное агентство продовольственной безопасности заявило, что полностью готово сотрудничать со следствием. Вместе с тем в агентстве отметили, что его сотрудники не причастны к актам коррупции в муниципальных структурах.
Действующее законодательство предусматривает за эти действия наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, штрафы и лишение права занимать государственные должности.
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