В столице проводят новые обыски по делу о поддельных справках на мясо

Продолжается расследование деятельности преступной группировки, которая оформляла за взятки сертификаты для продажи некачественного мяса на Центральном рынке.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр и прокуратура антикоррупции проводят в Кишиневе обыски по десяти адресам, в том числе в Муниципальном управлении по безопасности пищевых продуктов.

По результатам обысков последуют задержания, сообщили в полиции.

Следственные мероприятия организованы в рамках дела о расследовании деятельности преступной группировки, которая оформляла сертификаты для продажи на Центральном рынке некачественного и испорченного мяса.

Коррупционная схема работала с размахом

Ранее в рамках расследования 43 уголовных дел были задержаны пятеро человек — трое специалистов лаборатории и два предпринимателя. Они подозреваются в организации преступной схемы по выдаче за взятки сертификатов качества и санитарно-ветеринарных документов.

Согласно материалам уголовных дел, сотрудники лаборатории получали от коммерсантов деньги и выдавали сертификаты без проведения детального контроля товаров. К делу приобщены видео- и фотодоказательства.

В частности, хотя официальная плата за тушу свинины или говядины составляет 10 леев за единицу, взятка за разрешение на ее продажу доходила до нескольких сотен леев в зависимости от степени подпорченности товара. Если мясо было свежим и качественным, размер взятки не превышал 100 леев за единицу. Однако он увеличивался в несколько раз в случаях, когда на прилавки рынка поступало некачественное мясо. Таким образом, экономический агент, поставляющий на рынок от 30 до 40 туш, должен был уплатить в качестве "охранного сбора" несколько тысяч леев за каждую партию.

Национальное агентство продовольственной безопасности заявило, что полностью готово сотрудничать со следствием. Вместе с тем в агентстве отметили, что его сотрудники не причастны к актам коррупции в муниципальных структурах.

Действующее законодательство предусматривает за эти действия наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, штрафы и лишение права занимать государственные должности.

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