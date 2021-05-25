Третьему президенту Молдовы Владимиру Воронину исполнилось 80 лет

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Владимир Воронин, третий президент Республики Молдова и лидер Партии коммунистов, 25 мая отмечает 80-летний юбилей.

Поздравления в его адрес направили Мирча Снегур (президент Молдовы в 1991-1997 годах), Петр Лучинский (президент Молдовы в 1997-2001 годах), Игорь Додон (президент Молдовы в 2016-2020 годах), митрополит Кишиневский и Всея Молдовы Владимир, лидеры коммунистических партий России и Украины Геннадий Зюганов и Петр Симоненко, отечественные и зарубежные политические и общественные деятели.

Владимир Воронин родился 25 мая 1941 года в селе Коржова Дубоссарского района. В 1961 году окончил Кишиневский кооперативный техникум, в 1971-м – Всесоюзный институт пищевой промышленности, в 1983-м - Академию общественных наук при ЦК КПСС, а в 1991 году – Академию Министерства внутренних дел СССР. По специальности инженер-экономист, политолог, юрист. Имеет военное звание генерал-майора.

Трудовая деятельность началась в 1961 году с должности заведующего хлебопекарней в Криулянах. С 1966-го по 1971 год Владимир Воронин работал директором Дубоссарского хлебозавода. В последующие десять лет работал в органах государственного управления: в Дубоссарском и Унгенском райисполкомах, в Унгенском горисполкоме. С 1983 года был инструктором, заместителем заведующего организационным отделом ЦК КПМ. В 1985 году назначен на должность заведующего отделом Совета Министров МССР. С 1985-го по 1989 год работал первым секретарем Бендерского городского комитета партии. С 1989-го по 1990 год был министром внутренних дел МССР.

В 1993 году был избран сопредседателем организационного комитета Партии коммунистов Республики Молдова. В 1994 году избран первым секретарем ПКРМ. В 1996 году принимал участие в выборах Президента Республики Молдова. Владимир Воронин был депутатом Верховного Совета МССР X и XI созывов. С марта 1998 года являлся депутатом Парламента Республики Молдова XIV - XVIII созывов.

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С 4 апреля 2001 года по 11 сентября 2009 года занимал пост президента Республики Молдова.

Владимир Воронин награжден церковными орденами — Орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени и Орденом святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени Русской Православной Церкви, украинским Орденом князя Ярослава Мудрого I степени, Орденом благоверного Воеводы Штефана чел Маре от Митрополии Молдовы, премией "За выдающуюся деятельность по консолидации единства православных народов", Орденом Святого Гроба Господня от Иерусалимской Православной Церкви, а также высшими орденами Болгарии, Хорватии и Греции.

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