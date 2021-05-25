МИДЕИ и ЦИК сообщили примерное количество избирательных участков за рубежом

До 5 июля Центральная избирательная комиссия установит количество избирательных участков, которые будут открыты за границей на досрочных парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Власти Молдовы обещают открыть во время досрочных парламентских выборов, который пройдут 11 июля, не меньше избирательных участков за границей, чем на президентских выборах в ноябре 2020 года. Об этом на совместной пресс-конференции во вторник заявили министр иностранных дел и европейской интеграции, исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой и глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил.

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По словам Чокоя, молдавские дипмиссии уже проинформировали власти стран, в которых они находятся, о намерении открыть избирательные участки и запросили их предварительное согласие.

"МИДЕИ понимает, что количество участков не может быть меньше, чем на президентских выборах. В то же время в тех местах, где не хватило бюллетеней, мы рассмотрим возможность дублировать участки. ЦИК запросил открытие большего количества участков, чем на президентских выборах", – заявил во время пресс-конференции глава МИДЕИ.

Министерство также запросило у дипломатических миссий официальную и оценочную численность граждан республики в стране нахождения.

По словам Чокоя, бюджет на организацию выборов за рубежом оценивается в 5,5 миллиона леев.

Чокой и Чимил призвали граждан Молдовы, проживающих за рубежом, участвовать в выборах в качестве членов избирательных бюро на добровольной основе, чтобы снизить расходы на проведение голосования.

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Как заявил во время пресс-конференции глава ЦИК, для иностранных участков во время парламентских выборов уже открыт отдельный окружной совет. До 5 июля ЦИК установит точное количество избирательных участков, которые будут открыты за границей.

На президентских выборах 2020 года за рубежом было открыто 139 избирательных участков, где проголосовали более 260 тысяч граждан.

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