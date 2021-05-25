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Национальный аэропорт Минск

Орган гражданской авиации Молдовы высказался по инциденту с самолетом Ryanair

© Sputnik / Viktor Tolochko
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210525/34874020/organ-grazhdanskoy-aviatsii-moldovy-vyskazalsya-po-intsidentu-s-samoletom-ryanair.html

Национальный регулятор в области гражданской авиации провел совещание с участием представителей национальных авиакомпаний после инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Орган гражданской авиации Молдовы (ОГА) порекомендовал молдавским авиакомпаниям самостоятельно оценивать риски, связанные с пересечением воздушного пространства Республики Беларусь. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном во вторник.

"Орган гражданской авиации созвал совещание национальных перевозчиков, транспортирующих пассажиров, и рекомендовал им провести анализ рисков при дальнейшем пересечении воздушного пространства Белоруссии", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ОГА выпустил циркуляр о повторном проведении национальными авиаперевозчиками инструктажа летного персонала по действиям в кризисных ситуациях.

Здание Минского аэропорта
© Sputnik / Андрей Александров
Комиссия по расследованию посадки самолета Ryanair создана в Белоруссии

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

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