В Кишиневе появится новый троллейбусный маршрут

Примар Кишинева Ион Чебан поделился подробностями о новом маршруте и рассказал об изменениях, которые ждут жителей столицы.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Завершены работы по строительству новой контактной линии на улице Колумна. Также в этой зоне обустроены новые остановки общественного транспорта.

Как сообщил в своем посте в соцсети примар Кишинева Ион Чебан, троллейбус №24, соединяющий Чеканы с Телецентром, частично меняет свой маршрут. Он будет проходить по улице Колумна (участок между улицами Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони и Василе Александри) и далее по установленному маршруту.

"Цель изменения маршрута №24 - устранение дублирования с маршрутом №12 и расширение зоны обслуживания населения электротранспортом. Эта мера обеспечит перевозку пассажиров из секторов Чеканы и Рышкановка ближе к Центральному рынку, вокзалу и другим объектам общественного и коммерческого интереса, находящимся поблизости", - пояснил он.

Также планируется вскоре запустить новый троллейбусный маршрут, который соединит секторы Чеканы и Ботаника. Маршрут будет включать в себя улицу Колумна.

"Изменений в троллейбусных маршрутах №7, 10, 12, 25, 32 не будет. Они будут поворачивать с улицы Бэнулеску-Бодони на улицу Колумна, минуя Площадь Великого Национального собрания только тогда, когда в центре столицы или перед памятником Штефану чел Маре будут проходить различные масштабные мероприятия", - отметил Чебан.

В настоящее время, если в центре столицы проходят различные мероприятия и площадь закрыта для движения, троллейбусы сворачивают на улицу Албишоара, и пассажиры вынуждены идти пешком более одного километра, чтобы добраться до бульвара Штефана чел Маре. Также поворот троллейбусов в данной зоне может создавать аварийные ситуации.

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