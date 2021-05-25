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Торговля мясом

"Мясное дело" расширяется — кто из чиновников был задержан

© Sputnik / Vitaliy Ankov
Общество
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Sputnik Молдова
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Коррупционеры требовали от своих подчиненных не только деньги, но и продукты, которые собирались по расписанию каждую пятницу.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. После обысков, которые прошли в офисах и в домах сотрудников кишиневского управления по безопасности пищевых продуктов, были задержаны на 72 часа замначальника управления и официальный ветеринарный врач учреждения. Об этом сообщил Национальный антикоррупционный центр (НАЦ).

Торговля мясом на рынке. Архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
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Правоохранители опубликовали видеозаписи, которые свидетельствуют, что ряд руководителей управления в соучастии с группой ветеринаров создали схему вымогательства товаров и денег у экономических агентов, которые торговали продуктами питания, в том числе мясом, в Кишиневе.

У торговцев вымогали плату за выдачу сертификатов качества, в том числе на некачественные продукты, а также за избежание санитарно-ветеринарного контроля и других проверок по соблюдению требований по борьбе с COVID-19.

Сотрудники НАЦ установили, что замначальника управления, которое находится в составе Нацагентства по безопасности пищевых продуктов, требовал от своих подчиненных не только деньги, но и продукты, которые собирал по расписанию каждую пятницу.

В результате обыска в доме одного из подозреваемых были обнаружены денежные суммы в леях и иностранной валюте (3335 евро, 330 долларов и 33 500 леев), происхождение денег будет установлено в ходе расследования.

Уголовное дело было возбуждено в конце 2020 года. В настоящее время на рассмотрении находятся 57 уголовных дел, связанных в едином производстве, по которым 25 человек имеют статус подозреваемых и трое — обвиняемых. 

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Теги:
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