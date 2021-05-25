16:22 25 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.60
  • USD17.69
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Вакцинация против коронавируса

Сертификат о вакцинации от COVID в Молдове: признают ли его за границей

© Sputnik / Sorokopud Julia
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в мае 2021 (157)
235 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/1d/34172108.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210525/34875561/sertifikat-o-vaktsinatsii-ot-covid-v-moldove-priznayut-li-ego-za-granitsey.html

Какие преимущества может предоставить вакцинный сертификат и будет ли он признаваться за границей, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. На данный момент нет запретов для граждан Молдовы, у которых есть сертификаты, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, но вскоре они могут появиться на границе некоторых государств. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан.

Вакцинация
© Photo : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova
Данные по вакцинации: какие прививки самые популярные

"На сертификате о вакцинации могут появиться некоторые защитные элементы, чтобы он был признан на международном уровне. В настоящий момент разрабатывается тип стандарта, к которому необходимо будет присоединиться и нам, проявлять гибкость и корректировать все нюансы. В сертификате должна быть электронная подпись центра вакцинации, поэтому подписи будут распространены по учреждениям, и только так будут признаны ЕС. В скором времени такое может произойти", – отметил Чебан.

По его словам, сертификат о вакцинации может облегчить поездки в другие страны без ограничений, если такой документ потребуют при пересечении границы. Впрочем, на европейском уровне пока не принято решение об обязательном наличии подобного сертификата. Власти Молдовы следят за ситуацией и мерами, принимаемыми в этом смысле на международном уровне.

Люди и общественный транспорт
© Sputnik / Mihai Caraus
Вакцинация в троллейбусе и автобусе: когда откроют такие центры иммунизации

Ранее Европарламент и Совет ЕС сообщили, что достигли предварительного соглашения по внедрению коронавирусного сертификата в ЕС. 26 мая соглашение пройдет голосование в парламентском комитете по гражданским свободам, а в ходе пленарной сессии 7-10 июня состоится финальное голосование для утверждения соглашения. В ЕП заверяют, что документ может вступить в силу с первого июля.

Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в мае 2021 (157)

По теме

Минздрав Молдовы: решено полностью запустить третий этап вакцинации от COVID
Минус один: пункт вакцинации на Центральном рынке закрылся
В ЕС представили электронный сертификат о вакцинации

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Боб Дилан выступает в Лос-Анджелесе.
Фото: Боб Дилан и его "бесконечная жизнь" в искусстве
В Сербии проходят совместные российско-сербские тактические учения — видео
Видео: "Совместный ответ" – Россия и Сербия проводят антитеррористические учения
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться