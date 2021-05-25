Сертификат о вакцинации от COVID в Молдове: признают ли его за границей

Какие преимущества может предоставить вакцинный сертификат и будет ли он признаваться за границей, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. На данный момент нет запретов для граждан Молдовы, у которых есть сертификаты, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, но вскоре они могут появиться на границе некоторых государств. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан.

"На сертификате о вакцинации могут появиться некоторые защитные элементы, чтобы он был признан на международном уровне. В настоящий момент разрабатывается тип стандарта, к которому необходимо будет присоединиться и нам, проявлять гибкость и корректировать все нюансы. В сертификате должна быть электронная подпись центра вакцинации, поэтому подписи будут распространены по учреждениям, и только так будут признаны ЕС. В скором времени такое может произойти", – отметил Чебан.

По его словам, сертификат о вакцинации может облегчить поездки в другие страны без ограничений, если такой документ потребуют при пересечении границы. Впрочем, на европейском уровне пока не принято решение об обязательном наличии подобного сертификата. Власти Молдовы следят за ситуацией и мерами, принимаемыми в этом смысле на международном уровне.

Ранее Европарламент и Совет ЕС сообщили, что достигли предварительного соглашения по внедрению коронавирусного сертификата в ЕС. 26 мая соглашение пройдет голосование в парламентском комитете по гражданским свободам, а в ходе пленарной сессии 7-10 июня состоится финальное голосование для утверждения соглашения. В ЕП заверяют, что документ может вступить в силу с первого июля.

Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.

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