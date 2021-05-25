Пункт вакцинации от COVID на Центральном рынке возобновляет работу

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Пункт вакцинации против коронавируса на Центральном рынке Кишинева в ТЦ Central возобновляет свою деятельность. Об этом сообщили в администрации торговой точки.
"В связи с многочисленными обращениями с просьбой о возобновлении работы центра вакцинации сообщаем вам, что он будет работать каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00 в ТЦ Central, расположенном на Центральном рынке. Доступны вакцины: SINOVAC и AstraZeneca. При обращении предъявление удостоверения личности обязательно", – уточнили в администрации рынка.
Пункт вакцинации начал работу 19 мая, а 24 мая мунпредприятие "Центральный рынок" сообщило, что на территории торговой точки больше нельзя будет сделать прививку от COVID.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.
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