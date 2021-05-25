Молдавские депутаты обсудят развитие сельского туризма в странах СНГ

Перспективы развития сельского туризма в странах Содружества Независимых Государств: молдавские депутаты будут обмениваться с коллегами опытом в рамках круглого стола.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Депутаты молдавского парламента примут участие в круглом столе "Развитие сельского туризма в странах СНГ. Проблемы и перспективы", который запланирован на 26 мая. Мероприятие организовано постоянными комиссиями Межпарламентской Ассамблеи Содружества по культуре, информации, туризму и спорту, а также по аграрной политике, натуральным ресурсам и экологии.

От высшего законодательного органа республики в круглом столе примут участие члены национальной делегации МПА СНГ - руководитель комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Адриан Лебединский, глава комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк и вице-председатель Владимир Боля.

"Цель мероприятия – изучить проблемы и перспективы развития сельского туризма в странах СНГ, законодательные аспекты, влияние пандемии на данную сферу деятельности, а также обмен информацией и опытом в реализации успешных стратегий и программ развития сельского туризма", – уточнили в пресс-службе парламента Молдовы.

В мероприятии примут участие представители национальных парламентов, региональных и местных властей, а также эксперты из стран СНГ и других международных организаций, высших учебных заведений и исследовательских институтов. Круглому столу будут предшествовать заседания двух постоянных комиссий МПА СНГ, ответственных за организацию мероприятия.

В рамках комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии планируется обсудить типовые законопроекты о зерновых, о правовом режиме территорий, подверженных радиоактивному загрязнению, об экологической безопасности (новая редакция), о доступе к экологической информации и другие проекты. В этом заседании примет участие молдавский депутат Раду Мудряк.

На заседании комиссии по культуре, информации, туризму и спорту планируется рассмотреть вопросы сотрудничества стран-участниц Содружества Независимых Государств в области цифрового развития, разработки нового проекта Модельного кодекса интеллектуальной собственности для государств Содружества, а также проекты типовых законов о государственной поддержке кино, театра и театральной деятельности. От молдавского парламента в этом мероприятии будут участвовать Адриан Лебединский и Владимир Боля в режиме видеоконференцсвязи.

МПА СНГ состоит из парламентов 10 стран-участниц Содружества: России, Молдовы, Армении, Азербайджана, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Украины и Узбекистана.

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