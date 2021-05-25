Возобновились консультации по железнодорожному сообщению с Приднестровьем

Рабочая группа, призванная обсуждать проблемы, связанные с функционированием железной дорого и связи не собиралась около года.

КИШИНЕВ, 25 — Sputnik. После почти годичного перерыва в Кишиневе состоялось заседание рабочей группы по железнодорожному транспорту и связи в рамках переговоров по приднестровскому урегулированию.

Предыдущее заседание группы экспертов состоялось в июне 2020 года. В повестку дня нынешней встречи вошла тема ввоза нефтепродуктов через приднестровский участок молдавско-украинской государственной границы.

Эксперты из Кишинева заявили о возможности продлить до конца года срок исполнения постановления правительства РМ о ввозе этой категории товаров через пункт пропуска "Новосавицкая-Кучурган". Приднестровская сторона также предложила возобновить импорт и через пункт "Слободка-Колбасна". Эксперты отметили, что для реализации этой инициативы отсутствует необходимая инфраструктура.

Аналогичным образом молдавская сторона сообщила, что проводятся консультации по вопросу продления на следующие шесть месяцев срока действия протокола о принципах полного возобновления движения грузовых поездов через Приднестровье, подписанный в 2012 году. В период 2012-2020 годов было подписано также 11 дополнительных протоколов по этому поводу.

Возобновление движения пассажирского поезда "Москва-Кишинев" через приднестровский регион также стало предметом обсуждения экспертов. Была отмечена необходимость избегать необоснованных задержаний, несанкционированных проверок и соблюдать гарантии обеспечения целостности локомотивов и вагонов.

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