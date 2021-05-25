Глава АО "Молдовагаз" – гость пресс-центра Sputnik Молдова

В прямом эфире мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова в среду, 26 мая, в 15.00 на вопросы ответит председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. В среду, 26 мая, гостем дискуссионного клуба в пресс-центре Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова станет председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

В рамках беседы будут обсуждаться наиболее важные вопросы, касающиеся цены на газ в Республике Молдова во второй половине 2021 года, проблемы задолженности Молдовы перед "Газпромом", стратегии развития сети распределения природного газа, новых проектов предприятия и других вопросов, имеющих первостепенное значение для жителей страны.

Мероприятие будет транслироваться в среду, 26 мая, в 15.00 в прямом эфире в наших социальных сетях и на сайте Sputnik Молдова.

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