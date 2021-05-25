Мэр Кишинева – о том, где и как может проводить время столичная молодежь

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. За первые пять месяцев 2021 года более 2000 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет воспользовались бесплатными услугами кишиневского Муниципального молодежного центра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

"Если ты молод, можешь присоединиться к нашей команде. Муниципальный молодежный центр – это учреждение, которое предоставляет комплекс бесплатных и дружественных услуг для молодежи", – пояснил градоначальник.

Среди услуг мэр перечислил волонтерство, содействие по профориентации и личностному развитию, организацию досуга, службу информирования и документирования молодежи.

"Также здесь молодые люди могут проводить время в обустроенных зонах: молодежном хабе, читальном зале, киностудии, игровой комнате, а по выходным – в сквере", – отметил столичный примар.

Молодые люди могут стать волонтерами, получив соответствующий документ, или стать бенефициаром Центра, который открыт с понедельника по субботу с 09.00 до 18.00.

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