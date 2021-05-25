00:50 26 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.62
  • USD17.65
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Студенты. Архивное фото

Мэр Кишинева – о том, где и как может проводить время столичная молодежь

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/19/34878244.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210525/34878276/mer-kishineva-o-tom-gde-i-kak-mozhet-provodit-vremya-stolichnaya-molodezh.html

Ион Чебан приглашает молодых людей воспользоваться услугами Муниципального молодежного центра или стать его волонтерами.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. За первые пять месяцев 2021 года более 2000 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет воспользовались бесплатными услугами кишиневского Муниципального молодежного центра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

"Если ты молод, можешь присоединиться к нашей команде. Муниципальный молодежный центр – это учреждение, которое предоставляет комплекс бесплатных и дружественных услуг для молодежи", – пояснил градоначальник.

Триумфальная арка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кишинев поборется за звание "Молодежной столицы Европы"
Среди услуг мэр перечислил волонтерство, содействие по профориентации и личностному развитию, организацию досуга, службу информирования и документирования молодежи.

"Также здесь молодые люди могут проводить время в обустроенных зонах: молодежном хабе, читальном зале, киностудии, игровой комнате, а по выходным – в сквере", – отметил столичный примар.

Молодые люди могут стать волонтерами, получив соответствующий документ, или стать бенефициаром Центра, который открыт с понедельника по субботу с 09.00 до 18.00.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В ЦИК пояснили, как будут голосовать студенты и школьники
В Кишиневе пройдет университетский "вакцинный марафон"
Теги:
молодежь, Ион Чебан

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: как выглядели знаменитости на выпускных фотографиях
Italy: Mount Etna spews fountains of lava overnight
Видео: фонтаны лавы – активность вулкана Этна не утихает
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться