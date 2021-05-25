В 2020 году 835 детей сбежали из дома – что становится причиной побега

Одни хотят быть независимыми, другие чувствуют, что ими пренебрегают, или родители в чем-то слишком жестко их ограничивают. Вот причины, по которым сотни детей каждый год решают убежать из дома.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов подчеркивают, что многие дети убегают из дома в надежде, что это немедленно решит все их проблемы. Но позже они понимают, что этим поступком подвергают свою жизнь серьезной опасности.

Только за 2020 год полиция зарегистрировала более 835 случаев, когда несовершеннолетние покинули собственный дом, но более половины из них после обнаружения вновь вернулись на улицу.

"Из указанного количества 379 детей сбежали из дома впервые. Компетентные органы стремятся выяснить, что стало причиной побега. 629 из этих детей воспитывают оба родителя, и только 265 несовершеннолетних происходят из неполных, либо социально уязвимых семей. Детьми, попавшими на улицу, легко манипулируют, их вовлекают в незаконные действия и таким образом ставят под угрозу их будущее. Когда вы видите детей оставшихся одних, немедленно звоните в полицию", — призывает заместитель главы генинспектората полиции Марин Максиан.

Сотрудники правоохранительных органов также озвучили причины ухода несовершеннолетних из семьи.

"Более 500 из них заявили, что у них есть желание заявить о себе, обрести свободу, самим решать, как им жить. 164 ребенка заявили, что ими пренебрегают и они не поняты родителями, 51 ребенок сослался на конфликты, злоупотребление алкоголем, насилие в семье. Были также дети, которые рассказали, что родители жестко ограничивают их в чем-либо, а другие заявили, что побег — это способ шантажа родителей", — добавил Максиан.

В 562 случаях дети были обнаружены в течение 24 часов с момента обращения в полицию. Около 105 несовершеннолетних были найдены за 48 часов, 102 — по истечению 48 часов. Сотрудники правоохранительных органов говорят, что есть родители, которые звонят по номеру 112 даже через три недели. Также в прошлом году трое несовершеннолетних были найдены мертвыми.

Из общего числа пропавших без вести детей в Республике Молдова 14% стали жертвами какой-либо формы жестокого обращения или эксплуатации, 5,7% попали в руки торговцев людьми также с целью эксплуатации, 2% похищены по вине родителей, 4,3% сбежавших из дома детей привлекались к совершению преступлений другими людьми, а 1,4% обнаружены мертвыми.

Ежегодно 25 мая отмечается Международный день памяти пропавших детей. Целью мероприятий, проводимых в этот день является информирование общества о трагедии таких детей, а также уведомление родителей о мерах, которые они могут предпринять для защиты юного поколения.

Дата приурочена к пропаже шестилетнего мальчика Этана Калила Патца, исчезнувшего 25 мая 1979 года на Манхэттене, в Нью-Йорке. Этан до сегодняшнего дня не был найден, и хотя он был официально объявлен мертвым в 2001 году, расследование его дела все еще продолжается.

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