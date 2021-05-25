В Приднестровье увеличат период выплаты пособия по уходу за ребенком

Законопроект, исходя из которого будет увеличен срок выплат пособия, является инициативой лидера Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 25 мая - Sputnik. В Приднестровье увеличится период выплаты пособия по уходу за ребенком. Инициативу лидера Приднестровья Вадима Красносельского поддержали на заседании Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства.

Согласно законопроекту, с 1 мая 2021 года предлагается на шесть месяцев увеличить период выплаты пособия по уходу за ребенком.

"На данный момент такое пособие выплачивается до тех пор, пока ребенку не исполнится год и шесть месяцев. После принятия законопроекта период выплаты будет увеличен до достижения ребенком двух лет", – отметили в парламентской пресс-службе.

Изменения коснутся граждан, получающих пособие в размере 110 единиц расчетного уровня минимальной заработной платы (РУ МЗП), а это 1067 приднестровских рублей (один молдавский лей равен 88 копейкам). Также они затронут и тех, кто получает пособие в размере 80 РУ МЗП (776 рублей).

В законопроекте предлагается увеличить с 25,5 до 30 РУ МЗП (с 247,35 до 300,70 рублей) пособие на детей до 16 лет для некоторых малообеспеченных категорий граждан.

Для того, чтобы инициатива вступила в силу, необходимо внести изменения в несколько законодательных актов, в том числе в законы о республиканском бюджете и бюджете Единого государственного фонда социального страхования (ЕГФСС) на 2021 год, в закон о госгарантиях гражданам, имеющим детей.

Депутаты Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства утвердили законопроект. Он будет рассмотрен сразу в двух чтениях на пленарном заседании законодательного собрания, которое состоится в среду, 26 мая.

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