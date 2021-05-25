В учебных заведениях Молдовы прошла серия акций по безопасности на дорогах

Акции были приурочены ко Всемирной неделе безопасности дорожного движения ООН для того, чтобы привлечь внимание к проблеме превышения скорости.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. В образовательных учреждениях Молдовы прошла серия акций, посвященных безопасности детей на дорогах. Министерство образования, культуры и исследований организовало их в сотрудничестве с Автомобильным клубом Молдовы в поддержку Всемирной недели безопасности дорожного движения ООН, которая прошла в шестой раз.

"Цель мероприятий, посвященных Глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН, – привлечь внимание общественности и лиц, принимающих решения, к проблеме превышения скорости, которая является основным фактором риска и основной причиной смерти и травм в результате дорожно-транспортных происшествий во всем мире", – отметили в Минобразования.

Акции состоялись в кишиневских теоретических леях "Минерва", "Универсул", "Штефан чел Маре", "Дмитрие Кантемир", "Юлия Хаждеу", "Антиох Кантемир", "Кирилл и Мефодий", "Георгий Менюк".

На этой неделе школьники прошли обучение безопасности дорожного движения и приняли участие в тематических соревнованиях, проводимых в каждом общеобразовательном учреждении.

Учителя и родители приняли участие в семинаре, организованном на национальном уровне, на котором обсуждалась важность поддержки инициативы по установлению режима скорости 30 километров в час возле школ и в опасных зонах дорожного движения.

Для формирования привычки ответственного поведения в случае чрезвычайных ситуаций (включая безопасность дорожного движения) во всех школах Республики Молдова проходят обучение на эту тему в рамках дисциплины "Личностное развитие", проводимой с I по XII класс.

В 2021 году Минобразования реализует учебную программу "Безопасность дорожного движения: Методическое руководство для учителей дошкольных учреждений" и "Безопасность дорожного движения: альбом демонстрационных материалов", которое будет преподаваться в классах начального и среднего образования.

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