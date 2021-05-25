В Приднестровье намерены создать земельный кадастр и увеличить площади орошения

Тема создания земельного кадастра и развития мелиоративного комплекса была поднята на совещании у лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

ТИРАСПОЛЬ, 25 мая – Sputnik. В Приднестровье собираются создать земельный кадастр. Об этом говорилось на совещании под руководством лидера региона Вадима Красносельского.

"На детальное изучение проблематики его специалистам отведено 10 дней, по истечении которых предстоит определиться с конкретным сроком исполнения моего поручения – создания кадастра приднестровских земель", – отметил Красносельский в своем Telegram-канале.

По его словам, задачи, связанные с паспортизацией земель, организацией их учета и контролем использования, поставлены еще в 2017 году. Работа ведется, но о практических результатах пока говорить рано.

"Проанализировали имеющиеся наработки, обсудили проблемные аспекты и пути решения существующих проблем. Остановились на конкретных недоработках и причинах несвоевременности выполнения некоторых задач", – пояснил Красносельский.

По предварительным расчетам исполнительного органа власти региона, формирование кадастра обойдется Приднестровью в 800 тысяч условных единиц.

В повестке совещания также была тема развития мелиоративного комплекса. Красносельский акцентировал внимание на том, что Приднестровье находится в зоне рискованного земледелия.

"Наши аграрии не понаслышке знают о том, что такое засуха, неожиданные заморозки, бесснежная зима и проливные дожди. В значимости искусственного, а значит, контролируемого и системного полива сомнений нет ни у кого", – отметил он.

Площадь поливных земель в Приднестровье выросла с 8973 гектаров в 2016 году до 18 851 гектара в 2020-ом. На текущий год запланировано включение в мелиоративный комплекс еще четырех тысяч гектаров сельхозугодий Приднестровья. В итоге охват поливом достигнет 22,5 тысячи гектаров.

По словам приднестровского лидера, подвижки в этой сфере есть, но и здесь предстоит значительный объем работ, для выполнения которых необходимо на системной основе на протяжении как минимум пяти лет вкладывать около 20 миллионов приднестровских рублей в год (один молдавский лей равен 88 копейкам).

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