Свыше четырех тысяч граждан Молдовы вакцинировались от COVID-19 за три дня

Как прошел первый марафон вакцинации от коронавируса в Кишиневе, а также какие "прививочные акции" будут еще организованы в столице, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. За три дня марафона вакцинации от COVID-19 "От студента к студенту", организованного Университетом медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану, привиты 4068 человек, из которых порядка 1500 – студенты, 400 – преподаватели, 368 – медицинские кадры, а остальные – граждане, желающие вакцинироваться. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал ректор вуза Эмил Чебан.

В рамках марафона гражданам предоставили возможность привиться тремя типами вакцины на выбор: Phizer, AstraZeneca и Sinopharm.

"В течение 54 часов марафона использовано 2500 доз вакцины Pfizer, 1188 доз AstraZeneca и 380 доз Sinopharm. Прививочный процесс проходил в режиме нон-стоп. Было задействовано внушительное число персонала – порядка 400 студентов, врачей-резидентов и свыше 100 человек дидактических кадров", – уточнил Чебан.

Новый марафон в столице

Граждане, которые вакцинировались в рамках марафона, получат вторую дозу прививки в положенные сроки.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы и примэрия Кишинева организуют новый марафон вакцинации, который пройдет 28-30 мая. Прививочный процесс планируется проводить в здании Дворца республики (улица Мария Чеботарь, 16) с 09.00 до 22.00.

Минздрав Молдовы: решено полностью запустить третий этап вакцинации от COVID>>>

"Вакцинироваться можно будет без предварительной записи, только на основе булетина (удостоверения личности). В рамках марафона будут доступны вакцины от COVID-19, одобренные в Республике Молдова – AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и CoronaVac", – отметили в Минздраве.

Марафон организуют при поддержке муниципального центра вакцинации при больнице "Святой Троицы", Университета медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану и Колледжа передового опыта в медицине и фармацевтике имени Р. Пакало.

Топ самых частых побочных реакций после прививки от COVID в Молдове>>>

Передвижные центры вакцинации

Примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что с 26 мая по секторам столицы будут курсировать две единицы общественного транспорта (передвижные пункты вакцинации).

"Мероприятие стартует на площади Великого национального собрания. На троллейбусе и автобусе приклеены информационные объявления в поддержку кампании по вакцинации от COVID-19. Пассажирский салон этих транспортных единиц обустроен таким образом, чтобы соответствовать требованиям пункта вакцинации", – отметил Чебан.

По его словам, троллейбус будет останавливаться по расписанию в заранее определенных местах во всех секторах города, а автобус отправится в пригороды.

Ученые: вакцинация облегчает долгосрочные симптомы COVID-19>>>

"В этих пунктах вакцинации будут мобильные медицинские бригады, которые обеспечат иммунизацию всех желающих в непосредственной близости от места их проживания или работы. Наша цель – облегчить доступ населения к вакцинации от COVID-19. Акция организована примэрией Кишинева и Управлением электротранспорта", – сказал столичный примар.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova