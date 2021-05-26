Пока все спали: разметка в Кишиневе, суперлуние и новый тип коронавируса

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Муниципальные службы Кишинева приступили к работам по нанесению дорожной разметки на улицах столицы. Об этом заявил примар города Ион Чебан в своем посте в соцсети. На первом этапе работы будут проходить на основных и второстепенных магистралях города, где ходит общественный транспорт, и нет необходимости в ремонте асфальтового покрытия.

Минувшей ночью продольную разметку акриловой краской нанесли на бульварах Штефан чел Маре и Константина Негруцци.

Разметка будет нанесена на всех улицах города, на пешеходных переходах и возле учебных заведений. Для 126 тысяч квадратных метров дорожного покрытия закупается по конкурсу около 90 тонн акриловой краски, добавил Чебан.

Суперлуние 2021

Этой ночью Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние, данное явление называют суперлунием.

"Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов бывают довольно редко", - сообщили для РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.

На минимальное расстояние к Земле Луна подошла в 4.52 по кишиневскому времени.

Во время суперлуния размер Луны становится на пять-шесть процентов больше обычного.

Через 10 часов после суперлуния произойдет полное лунное затмение. Его можно будет увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии. Перед максимальной фазой Луна поменяет цвет.

Ученые ожидают, что из-за преломления солнечного света земной атмосферой Луна будет выглядеть красной, а ее северная граница получит голубую кайму.

Такие события бывают раз в 12 лет для жителей каждого из полушарий Земли.

В Бразилии обнаружен новый тип коронавируса

Бразильские исследователи обнаружили новый тип коронавируса SARS-CoV-2 и заявили, что он быстро распространяется по стране. Об этом сообщает Globo со ссылкой на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.

"Вариант P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре. Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно", — пишет издание.

Отмечается, что новый вариант Р4 имеет общее происхождение с "бразильскими" штаммами Р1 и Р2, и распространенным на Филиппинах Р3 — все они относятся к линии B.1.1.28, передает РИА Новости.

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