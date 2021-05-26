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Село. Архивное фото

Конгресс местных властей обратился к участникам парламентских выборов

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210526/34886941/kongress-mestnyh-vlastej-obratilsya-k-uchastnikam-parlamentskih-vyborov.html

Местные власти призывают политиков подписать письменные обязательства об укреплении финансовой автономии и децентрализации в стране.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Представители Конгресса местных властей Молдовы (CALM) призвали все политические партии, которые участвуют в выборах, подписать публичное обязательство, которое сделает одним из приоритетов правления развитие местной автономии.

Без сильного самоуправления, основанного на принципах децентрализации и достаточных финансовых ресурсов в Молдове не может быть ни нормально функционирующих городов, ни развитых сел, ни в целом современного государства, заявил на пресс-конференции глава CALM Виорел Фурдуй.

Кресло в рабочем кабинете чиновника, тематическое фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Мы просим всех конкурентов на выборах зафиксировать в своих избирательных программах местную автономию в качестве основного приоритета. Также мы призываем публично выразить приверженность мерам по укреплению местной автономии", — говорится в декларации Конгресса.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан, который также является вице-президентом CALM, отметил, что необходимо увеличить долю доходов, которые перечисляются в местные бюджеты от налога на прибыль юридических лиц, действующих на территории населенных пунктов.

По мнению Чебана, планка отчислений должна быть установлена на уровне не менее 10% для муниципальных бюджетов Кишинева и Бельц, не менее 15% — для муниципиев и городов районного значения и не менее 50% — для бюджетов городов и сел.

Также, по словам мэра столицы, необходимо увеличить отчисления из налога на доходы физических лиц  для городов и муниципальных образований с 50% до не менее чем 75%.

Представители CALM призывают конкурентов на выборах и политические партии изучить предложения Конгресса о реформе местного публичного управления, децентрализации и консолидации местной автономии.

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Теги:
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