Фото: в Кишиневе запустили мобильные прививочные пункты

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Старт работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 начался в Кишиневе на Площади великого национального собрания. Найти троллейбус и автобус, в котором можно сделать прививку, легко – транспортные средства выделяются из общего потока – они оформлены тезисами в поддержку кампании по вакцинации от COVID-19.

Мобильный пункт вакцинации © Sputnik / Mihai Caraus

Мобильный пункт вакцинации © Sputnik / Mihai Caraus

Мобильный пункт вакцинации © Sputnik / Mihai Caraus

Мобильный пункт вакцинации © Sputnik / Mihai Caraus

Мобильный пункт вакцинации © Sputnik / Mihai Caraus

Мобильный пункт вакцинации © Sputnik / Mihai Caraus

Мобильный пункт вакцинации © Sputnik / Mihai Caraus

Мобильный пункт вакцинации © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 8 © Sputnik / Mihai Caraus Мобильный пункт вакцинации

"Муниципалитет запускает первые два передвижных пункта вакцинации: троллейбус и автобус, оборудованные и укомплектованные квалифицированным персоналом для обеспечения вакцинации всех желающих в городе и пригородах, недалеко от места проживания или работы", – уточнил примар Кишинева Ион Чебан.

Мобильные пункты будут работать согласно специально утвержденному графику. Троллейбус будет останавливаться по расписанию в заранее определенных местах во всех секторах города, а автобус отправится в пригороды. В этих вакцинационных пунктах будут мобильные медицинские бригады, которые обеспечат иммунизацию всех желающих в непосредственной близости от места проживания или работы.

Примар опубликовал программу работы мобильных пунктов вакцинации в Кишиневе.



Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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